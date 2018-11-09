Isparta İl Genel Meclisi'nden Vali Seymenoğlu'na ziyaret

Yeni görevi dolayısıyla ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan İl Genel Meclisi üyeleri, Vali Seymenoğlu'na başarılar dilediler.

Seymenoğlu: “İl Genel Meclisi Başkan ve üyelerinin destekleriyle çalışacağız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, İl Genel Meclisi Başkan ve üyelerine teşekkür eden Vali Seymenoğlu, “Isparta'ya daha fazla kaynak ve yatırım alabilmek için diğer illerle tatlı bir rekabet içerisinde olacağız. Bu kulvarda da İl Genel Meclisi Başkan ve üyelerinin destekleriyle çalışacağız. Bizler de İl Genel Meclisi'nin aldığı kararları vatandaşlarımızla beraber, muhtarlarımızla beraber daha etkin uygulamak için sizlere destek vereceğiz. Sıkıntılı olan yerlerde de hep beraber el birliğiyle onları çözmeye çalışacağız. Bizim Valilik olarak tek hedefimiz vatandaşa hizmet götürmektir“ dedi.

Konuşmasının sonunda İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi'nin önemli görevler üstelendiğini hatırlatan Vali Seymenoğlu hizmet alanındaki taleplerinin her zaman öncelikleri olacağını söyledi.