Isparta İtfaiyesinden tatbikatlı ziyaret

Ziyarette İtfaiye Müdürü Halil Açar tarafından Başkan Günaydın’a çiçek takdim edilirken, her hafta başında itfaiye binasında yapılan ‘itfaiye duası’ yapıldı.

Yapılan duanın ardından tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, senaryo gereği belediyede çıkan yangın dolayısıyla bina tahliye işlemi gerçekleştirildi, alarmın verilmesiyle üst katta mahsur kalan bir personel, itfaiyenin merdivenli aracı ile tahliye edildi.

Açar: “İtfaiyecilik mesleği kutsal bir meslek”

Ziyarette konuşan İtfaiye Müdürü Halil Açar, “3 asırdır devam eden bu itfaiyecilik mesleği kutsal bir meslek. Bu yıl 304’üncü yılını kutluyoruz. Türkiye’de itfaiyecilik mesleği, mühendislik, birlik, kardeşlik, disiplin, hedef, başarı, onur, gurur, şeref, matematik, coğrafya, merhamet ve insanlık gibi daha sonra bunun Türk itfaiyecisinin sevgi, saygı, vicdan, inanç, sabır, iman, bilgi, beceri ve tecrübe, araç, ekipman, teknik, fizik, kimya, zeka ve azmini içerisine almaktadır. İtfaiyeciler olarak kutsal bir görev yapıyoruz. Sizlerin sayesinde tüm teknoloji ile birlikte itfaiyemizi donatmış bulunuyoruz. Desteklerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Günaydın: “Isparta’da disiplinli çalışan bir itfaiyemiz var”

İtfaiye Haftası dolayısıyla gerçekleşen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Bu özel hafta dolayısıyla başta belediye itfaiye personelimiz olmak üzere tüm itfaiyecilerimizin haftasını kutluyorum. İtfaiyecilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu, kazasız, belasız bir hayat diliyorum. Hayatlarını kaybeden tüm itfaiyecilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Isparta’da disiplinli çalışan bir itfaiyemiz var. Hiçbir zaman, hiçbir yere geç kalmayan en kısa sürede ulaşan bir itfaiyemiz var. İtfaiyeciliğin, önemini, değerini, kutsallığını bilen bir milletiz” şeklinde konuştu.