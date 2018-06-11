Isparta itfaiyesinden yılan operasyonu

Aldıkları ikinci ihbar sonrasında merkeze bağlı Bozanönü köyüne giden ekipler, tavanda olduğu iddia edilen yılanı saatlerce aramalarına rağmen bulamadı.

Edinilen bilgiye göre, Karağaç Mahallesi’nde ikametinin posta kutusunda yılan olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olay mahalline giderek, özel aparatlarla yılanı yakaladı. Ekipler yakaladıkları yılanı doğaya bırakırken başka bir ihbar daha geldi. Bozanönü’deki ahşap eve ulaşan itfaiye ekipleri, tavan kısmında boşluk olan evin banyo kısmından ses geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ahşap evde didik didik yılan aradılar

Bir süre evin banyosunda yılan arayan itfaiye ekipleri, evin tavan ve dam kısımlarındaki alanları da didik didik aradı. Yapılan aramalar sonuç vermeyince, yılan gittiğini düşünen ekipler, ev sahibinin durumdan tedirgin olması ve ısrarlı arama talepleri doğrultusunda matkap yardımıyla ahşap tavanları açarak ışıkla tarama yaptı.

Çalışmalara Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Şenol Dede de bizzat katıldı. Köydeki evde yaşanan olayla ilgili konuşan ev sahibi Hasan Bozdağ, “Halamlara iftara gelmiştik. İftarımızı açtıktan sonra halam, ‘Tavanda ses var’ dedi. Yarım saat, 1 saat kadar bekledik ama ses geçmedi. Tam teravih namaz vaktiydi, camiye gidecektik ama ses geçmedi. Biz de evde kaldık. Sanki tavanda, bir şeyle boğuşuyor ve bir şey sıkılıyor gibi ses geldi. Ben de tavana fırçayı dayadım, kuyruğunu vuruyordu. Sonra ben itfaiyeyi aradım, ekiplerini gönderdiler, sağ olsunlar” dedi.

Evde, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden çalışmalar, tavanda bulunduğu öne sürülen yılan ortaya çıkmayınca son buldu.