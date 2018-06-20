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20 Haziran 2018 09:27

Isparta itfaiyesinden yılan operasyonu

Isparta’da bir aracın içerisine giren yılan, sanayide götürüldüğü usta ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanarak doğaya salındı.

Isparta itfaiyesinden yılan operasyonu

20 Haziran 2018 09:27


Atabey ilçesinde aracına yılan girdiğini fark eden vatandaş, tüm uğraşlarına rağmen yılanı uzaklaştıramadı. Aracıyla kent merkezine hareket ederken, başka bir otomobilin de eşlik ettiği vatandaş, durumu Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Aracın motor veya depo kısmına girdiği tahmin edilen yılanı çıkarmak için bir süre uğraşan itfaiye ekipleri, sonuç alamayınca otomobili sanayi sitesine götürdü.


Sanayide bir usta yardımıyla kaputu açılan otomobilin iç kısmında bulunan yılan özel aparatlar yardımıyla yakalanarak muhafaza altına alındı. Yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı.




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