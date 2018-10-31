Isparta KADEM'den AK Parti ziyareti

Isparta'da kısa süre önce il temsilciliği açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirilen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Isparta İl Temsilciliği yönetimi, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun'u ziyaret etti.

Ziyarette, siyasetin sadece siyasi partilerde değil, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan bir olgu olduğuna dikkat çekilirken, derneğin kısa sürede büyümesinde iktidarın büyük desteği olduğuna vurgu yapıldı.

Kayacan: “Kısa sürede önemli mesafe kat ettik”

KADEM Isparta il temsilcisi Gonca Kayacan kısa bir sürede Isparta'da büyük mesafe kaydettiklerini ve KADEME 'e en büyük desteği AK parti İl Başkanı Osman Zabun'dan aldıklarını belirten Kayacan, “Bu yola çıktığımızda açıkçası tedirgindik. Ancak Osman Başkanımızın bize yaklaşımı ve desteği sayesinde kısa sürede önemli mesafe kat ettik. Şimdi her geçen gün kadınlarımız kapımızı çalıp KADEM üyesi olmak istediğini söylüyor. Çabuk büyüyoruz” dedi.

Zabun: “Kadın eli değmedikten sonra bazı şeyler olmuyor”

AK Parti İl Başkanı Osman Zabun da kadının siyasete ve sosyal meselelere eğilmesinin önemine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın da isteğiyle hükümetimiz kadınlarımızın sosyal hayata eğilmeleri için pozitif ayrımcılık yaparak gerekli kanuni düzenlemelere imza attı. Kadınlarımızın siyasi işleyişte farklı uygulamaları da ortaya koymak suretiyle bunu önemli ölçüde geliştirdik. Artık kadınlarımız daha çok siyasetin içerisinde. Kadın eli değmedikten sonra bazı şeyler olmuyor” şeklinde konuştu.

“Siyasi partiler, siyasetin sadece bir ayağıdır”

Siyasetin sadece siyasi partilerde yapılmadığını ileten Zabun, “Siyasi partiler siyasetin sadece bir ayağıdır. Sivil toplum en önemli paydaşlarından biridir. Bu aradaki dayanışma içindeki çalışmayla çok daha verimli sonuçlar elde etmek mümkün. KADEM'in kuruluşunu il temsilciliği olarak tamamlaması bizim açımızdan da son derece önemli. Bu işler gönül esasıyla yapılıyor. KADEM'in büyük işler başaracağına inanıyorum. Bu girişiminizden ötürü sizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle son buldu.