Isparta KYK yurtlarına rekor kayıt: Erkeklerde yüzde 88, kızlarda yüzde 100 doluluk

Isparta Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) bu yıl açılan 15 bin 914 kontenjanın, 13 bin 890'ı doldu. Kentte, KYK bünyesindeki kız öğrenci yurtlarına yapılan kayıtlar sonucu kontenjan yüzde 100'e ulaşırken, erkeklerde ise bu oran yüzde 88'e vardı.

Isparta KYK son yıllarda hayata geçirdiği kapasite artırımı ile toplam yatak kapasitesini 15 bin 914'e çıkardı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında yüzde 100'lük doluluk oranını yakalayarak, öğrenci ve velilerin memnuniyetini kazandı. Tatil döneminde tamamlanan çalışmalar sonucu, bu yıl Isparta'daki üniversitelere kayıt yaptıran öğrencileri açıkta bırakmadı. Son yıllarda hizmete açtığı 4 yurt ile kapasitesini 15 bin 914'e taşıdı.

KYK Isparta İl Müdürlüğü bu yıl Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni (ISUBÜ) tercih ederek gelen erkek öğrencilerin yüzde 88'ine, kız öğrencilerin ise yüzde 100'üne hizmet verecek. İl merkezi ve ilçeler olmak üzere, toplam 13 yurdu bulunan KYK Isparta il Müdürlüğü hali hazırda şu an toplam 13 bin 890 başvuruya cevap vermiş bulunuyor.