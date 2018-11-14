Isparta Mehmet Tönge'de asfalt çalışmaları başladı

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Mehmet Tönge Mahallesi'nde çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yorgun asfaltın freze ile kaldırılmasına başlanırken, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce altyapısı eksik olan noktalarda çalışma gerçekleştirilecek. 80 bin metrekarenin asfaltlanacağı Mehmet Tönge Mahallesinde 700 ton civarında bütüm harcanacak.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, DSİ'nin bölgede yağmur suyu için çalışma yapmasının beklendiğini ancak bunun 4 yıldan buyana gerçekleşmemesi üzerine Mehmet Tönge'nin yol yapılmalarına başlandığını kaydetti.

Belediye Başkanı Günaydın, “DSİ bölgede çalışma yapacaktı, 4 yıl beklendi. Yapım işi ihaleye çıktı ancak bu da ödenekten dolayı iptal edildi. Böyle olunca da belediye olarak artık mahallemizde asfalt çalışmalarını başlattık” dedi.

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünce Mehmet Tönge Mahallesinde altyapı ve asfalt çalışmalarına başlandı. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, çalışma bölgesinde incelemelerde bulundu. Mehmet Tönge'de geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldığını aktaran Günaydın, 10 km'lik asfalt çalışması gerçekleştirileceğini belirtti. Bunun karşılığında 80 bin metrekare yerin asfaltlanmış olacağını burada 700 ton civarında bütüm harcanacağını dile getiren Günaydın, bütümün fiyatının 4-5 kat artmasından dolayı da bunun ciddi bir maliyet oluşturduğunu aktardı.

Günaydın: “4 yıl oyalandık”

DSİ tarafından mahallede yağmur suyu projesinin uygulanması gerektiğini bunun için 4 yıldan buyana beklendiğini hatırlatan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, bu iş için gerekli ihalenin yapıldığını ancak ödenekten dolayı DSİ tarafından yapılan ihalenin iptal edildiğini kaydetti. Günaydın, “Bu sebepten dolayı 4 yıl oyalandık. Bu arada maliyetler de ciddi anlamda arttı. O zaman yapmış olsaydık o günün rakamlarıyla 5 tane Mehmet Tönge Mahallesinin yapımı gerçekleşmiş olacaktı” dedi.

“Şehrimizde iğne ile kuyu kazar gibi çalıştık”

Mehmet Tönge Mahallesinin kısa süre içerisinde bitirileceğini dile getiren Başkan Günaydın, bu mahalle ile birlikte yine şehirde kalan birkaç eksiğinde tamamlanacağını duyurdu. Günaydın, 7 senelik bir çalışma ile tüm Isparta'nın asfaltının tamamlandığına dikkat çekti. Mehmet Tönge Mahallesi sakinlerinin ‘bizim mahallemize bakmıyor, olmuyor' diye gerek şahsına gerekse muhtara yönelik eleştirilerde bulunduğunu da hatırlatan Başkan Günaydın, “Bu bekleme DSİ'den kaynaklı. Yaptıklarımız kazılmasın diye bekledik. Ancak bir sonuç olmayınca biz çalışmalarımızı başlattık. Mille serveti koruyalım, asfaltımız kazılmasın istedik. Bugüne kadar bin 200 km asfaltı altyapısıyla birlikte tamamladık. Bu çalışmalar 6-7 senede biten çalışmalar. Şehrimizde iğne ile kuyu kazar gibi çalıştık. Yaptığımız çalışmaların mahalle sakinlerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” görüşlerinde bulundu.

Muhtardan başkana hizmet teşekkürü

Başkan Günaydın'ın incelemelerine eşlik eden Mehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Mustafa Uysal da, mahallelerine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Uysal, “Mahallemizde asfalt çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalardan dolayı başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Çalışmaların mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.