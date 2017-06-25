Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 12:47

Isparta protokolü bayramlaştı

Isparta’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü protokol bayramlaştı.

Isparta protokolü bayramlaştı

25 Haziran 2017 12:47


Isparta’da protokol bayramlaşması Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Bayramlaşma programına Vali Şehmus Günaydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat ve vatandaşlar katıldı.


Isparta halkının bayramını kutlayan Vali Şehmus Günaydın, "Bayramlarımız müstesna zamanlardır. Milletimizin kardeşliğini dayanışmasını pekiştiren bu günlerde küskünlüklerin ortadan kalkmasını kardeşliğin hakim olmasını istiyoruz. Bu vesileyle de Ispartalı hemşehrilerimizin ve bütün milletimizin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum " dedi.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç de "Bugün Ramazan Bayramını idrak ediyoruz. Birlik beraberlik içinde huzurlu bir ortam içinde bayramı hep birlikte geçiriyoruz. Allah bu aziz milleti her türlü şer odaklarından hain çetelerden muhafaza eylesin. Bayramlar güzel günler. Birlik beraberlik hoşgörü ortamı. Bunun da kardeşliğimize vesile olmasını Rabbimden temenni ediyorum."


Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da "Bugün İslam alemi için sevinçli bir günü yaşıyoruz. Coşku içindeyiz. Bayramlar bizi birleştiren sevgiyi saygıyı güzelliği gösteren günler. Bundan dolayı sevincimiz yüksek. Tüm islam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olsun" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
ISPARTA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:23
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:05
  • Akşam :20:32
  • Yatsı :22:21
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!