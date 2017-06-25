Isparta protokolü bayramlaştı

Isparta’da protokol bayramlaşması Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Bayramlaşma programına Vali Şehmus Günaydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat ve vatandaşlar katıldı.

Isparta halkının bayramını kutlayan Vali Şehmus Günaydın, "Bayramlarımız müstesna zamanlardır. Milletimizin kardeşliğini dayanışmasını pekiştiren bu günlerde küskünlüklerin ortadan kalkmasını kardeşliğin hakim olmasını istiyoruz. Bu vesileyle de Ispartalı hemşehrilerimizin ve bütün milletimizin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum " dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç de "Bugün Ramazan Bayramını idrak ediyoruz. Birlik beraberlik içinde huzurlu bir ortam içinde bayramı hep birlikte geçiriyoruz. Allah bu aziz milleti her türlü şer odaklarından hain çetelerden muhafaza eylesin. Bayramlar güzel günler. Birlik beraberlik hoşgörü ortamı. Bunun da kardeşliğimize vesile olmasını Rabbimden temenni ediyorum."

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da "Bugün İslam alemi için sevinçli bir günü yaşıyoruz. Coşku içindeyiz. Bayramlar bizi birleştiren sevgiyi saygıyı güzelliği gösteren günler. Bundan dolayı sevincimiz yüksek. Tüm islam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olsun" şeklinde konuştu.