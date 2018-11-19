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Isparta Şehir Hastanesi'nde 2018'in 2000'inci anjiyo pozu

Isparta’da 2017 yılı Mart ayında hizmet vermeye başlayan ve açıldığı günden bu yana 3 binden fazla sayıda anjiyo işlemi yapılan Isparta Şehir Hastanesi’nde, 2018 yılı içerisinde başarıyla tamamlanan 2000’inci anjiyoda hatıra pozu verildi.

Isparta'da 2017 yılı Mart ayında hizmet vermeye başlayan ve açıldığı günden bu yana 3 binden fazla sayıda anjiyo işlemi yapılan Isparta Şehir Hastanesi'nde, 2018 yılı içerisinde başarıyla tamamlanan 2000'inci anjiyoda hatıra pozu verildi.


Uzman doktorlar ve sağlık ekipleri, o anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdiler.


Isparta Şehir Hastanesi'nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğrafta, “Hastanemizde 2018 Yılının 2000'inci anjiyo işlemi yapıldı. 2017 Mart ayında açılan hastanemizde Kardiyoloji Uzmanlarımız tarafından anjiyo işlemleri başarı ile yapılmaya devam ediyor. Açıldığı tarihten bu güne 3000 den fazla anjiyo işleminin yapıldığı hastanemizde 2018 yılının 2000'inci anjiyo işlemi bugün başarı ile gerçekleştirildi” ifadeleri yer aldı.

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