Isparta Şehir Hastanesi’nde mesai başladı

Isparta’da 755 yataklı olarak kamu özel ortaklığıyla inşa edilen Şehir Hastanesi’nde mesai başladı.

Isparta’da 755 yataklı olarak kamu özel ortaklığıyla inşa edilen Şehir Hastanesi’nde mesai başladı. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Yavuz, şubat ayı ortasında açılması planlanan Isparta Şehir Hastanesi’nde açılışa kadar geçecek sürecin yakından takibi ve koordinasyonun sağlanması için çalışmaya başladıklarını söyledi. Şehir Hastanesi mesaisi Genel Sekreter Hüseyin Yavuz, başkanlığında yapılan yönetim toplantısı ile başladı. Toplantıda Şehir Hastanesi açılana dek geçecek sürecin yönetimi planlanarak görev dağılımı yapıldı.