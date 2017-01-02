Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 13:29

Isparta Şehir Hastanesi’nde mesai başladı

Isparta Şehir Hastanesi’nde mesai başladı

02 Ocak 2017 13:29

Isparta’da 755 yataklı olarak kamu özel ortaklığıyla inşa edilen Şehir Hastanesi’nde mesai başladı.
Isparta’da 755 yataklı olarak kamu özel ortaklığıyla inşa edilen Şehir Hastanesi’nde mesai başladı. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Yavuz, şubat ayı ortasında açılması planlanan Isparta Şehir Hastanesi’nde açılışa kadar geçecek sürecin yakından takibi ve koordinasyonun sağlanması için çalışmaya başladıklarını söyledi. Şehir Hastanesi mesaisi Genel Sekreter Hüseyin Yavuz, başkanlığında yapılan yönetim toplantısı ile başladı. Toplantıda Şehir Hastanesi açılana dek geçecek sürecin yönetimi planlanarak görev dağılımı yapıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
4
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    4°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç