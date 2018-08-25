Isparta Şehir Hastanesinin sağlık turizminde ilk hasta Rusya’dan

Isparta Şehir Hastanesinin sağlık turizminde ilk hastası Rusya’dan Muğla Bodrum’a tatile gelen bir turist oldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düşme sonucu kolu kırılan Rus turist, bağlı bulunduğu sağlık turizmi aracı firmasının şehir hastanesi ile iletişime geçmesi sonucu hızlı bir şekilde ortopedi kliniğinde kabul edildi. Isparta Şehir Hastanesi Ortopedi Uzmanlarından Op. Dr. Demir Demirci tarafından rahatsızlığı değerlendirilen Rus turistte, yapılan tetkikler sonucu sol ön kol çift kemik kırığı tespit edildi. Aynı gün ameliyata alınan hasta, gerçekleştirilen ameliyat sonunda gerekli tedavi ve takipleri yapılarak 1 gün sonra taburcu edildi.

Türkiye’deki sağlık memnuniyetini gittiği yerlerde anlatacak

Rus vatandaşı olan ve memleketi Rusya’da İngilizce çevirmenlik yapan hasta, Isparta Şehir Hastanesi ilgili olumlu izlenimlerde bulunduğunu söyleyerek, özellikle hastanenin dinamik, temiz, görsel ve donanımsal açıdan üst düzeyde olduğunu ifade etti. Hastanede tüm personelin ilgi ve alakasından çok memnun kaldığını dile getiren turist, Rusya’ya döndüğünde tüm ailesine ve çevresine özellikle Türkiye’ye seyahat edeceklere yaşadıklarını anlatacağını söyledi.

Rus turist ayrıca, Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ferudur Ruşen Keskin ve ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Demir Demirci başta olmak üzere, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.