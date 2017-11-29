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29 Kasım 2017 14:02

Isparta, Tekvando Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Isparta’da 30 Kasım-3 Aralık 2017 tarihleri arasında 81 ilden 400 sporcunun katılımıyla düzenlenecek olan Tekvando Türkiye Şampiyonası öncesinde, Federasyon Hakem Kurulu Başkanı Aydın Akpınar, Isparta Belediyesi’ne ziyarette bulundu.

Isparta, Tekvando Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

29 Kasım 2017 14:02



Isparta, Türkiye Tekvando Federasyon Başkanlığının 2017-2018 faaliyet programında yer alan Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin 81 ilinden 400’e yakın sporcu, 150’ye yakın yakın antrenör ve hakemin katılacağı şampiyona öncesinde Türkiye Tekvando Federasyonu Hakem Kurul Başkanı Aydın Akpınar ve kurul üyeleri Isparta Belediyesini ziyaret etti.


Bilgilendirme ziyareti


Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Akif Aslan’ı makamında ziyaret eden Türkiye Tekvando Federasyonu Hakem Kurul Başkanı Aydın Akpınar ve kurul üyeleri Işıkkent Spor Salonunda 30 Kasım - 03 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şampiyonaya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Böyle bir organizasyona Isparta’nın ev sahipliği yapacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Akif Aslan, 30 Kasım’da başlayacak ve 3 Aralık’a kadar devam edecek olan müsabakalarda görev alacak olan hakem kuruluna, sporculara ve antrenörlere başarı dileklerini iletti.


Görüşmenin ardından Başkan Yardımcısı Akif Aslan Türkiye Tekvando Federasyonu Hakem Kurul Başkanı Aydın Akpınar ve kurul üyelerine organizasyonun Isparta’da yapılacak olmasından dolayı teşekkür etti.


Bu arada düzenlenecek olan turnuvada Isparta Belediyesi personellerinden Milli Hakemler Nihat Çalış ve Mustafa Ünal’da görev alacak isimler arasında bulunuyor.




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