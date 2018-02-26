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26 Şubat 2018 14:10

Isparta trafiğinde alkol denetimi

Isparta’da polisin yaptığı alkol ve GBT kontrolünde suç ve suç unsuruna rastlanılmazken, uygun ışık donanımına sahip olmayan bir araç sürücüsüne ceza yazıldı.

Isparta trafiğinde alkol denetimi

26 Şubat 2018 14:10


Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından alkol ve kimlik kontrolü uygulaması yapıldı. Kent merkezinin işlek caddelerinden olan 6 Mart Atatürk Caddesi üzerinde yaklaşık 1 saat boyunca trafikte seyreden sürücülerle ilgili alkol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphelendikleri kişilerin de Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünü yaptı. Uygulama kapsamında, 27 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 46 kişinin de GBT kontrolü yapıldı.


Çalışmalar kapsamında alkollü şekilde araç kullanan sürücüye rastlanılmadığı belirtilirken, trafik ekipleri tarafından bir sürücüye, aracında ‘Şartlarına uygun ışık donanımı bulundurmamak’ suçundan 488 TL idari para cezası kesildi.


Kentte gerçekleştirilen uygulamaların, farklı yer ve zaman dilimlerinde, çeşitli aralıklarla sürdürüleceği öğrenildi.




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