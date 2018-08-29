Isparta Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Konuya ilişkin Valilik tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, böyle bir durumun asla söz konusu olmadığı ve karşılaşılması durumunda güvenlik güçlerinin haberdar edilmesi gerektiği ifade edildi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bir takım kötü niyetli kişilerin sayın valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım edileceği gerekçesi ile verilen hesaplara para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir. İş adamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemelerini, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur" denildi.