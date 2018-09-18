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Isparta Valiliği'nden ‘Dolandırıcılık' uyarısı

Isparta Valiliği, Vali Şehmus Günaydın’ın adının kullanılarak dolandırıcılık girişiminde bulunduğu bilgisi üzerine vatandaşları uyardı.

Isparta Valiliği, Vali Şehmus Günaydın'ın adının kullanılarak dolandırıcılık girişiminde bulunduğu bilgisi üzerine vatandaşları uyardı.


Isparta Valiliği, vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyardı. Yapılan açıklama da, "Bir takım kötü niyetli kişilerin, valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım edileceği gerekçesi ile verilen hesaplara para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir. İş adamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemelerini, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur."


Öte yandan, Isparta Valiliği aynı konu hususunda 29 Ağustos 2018'de aynı uyarıyı yapmıştı.

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