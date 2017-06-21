Isparta valiliğinden madde bağımlılığından kurtaracak proje

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta’da madde bağımlılığı konusundaki mücadeleyi anlattı. Uyuşturucuyla mücadele konusunda herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini ifade eden Vali Günaydın, madde bağımlısı gençleri bu illetten kurtaracak ve onları bir iş sahibi yapacak büyük bir proje hazırladıklarını anlattı.

Madde bağımlılığı konusunda Isparta’nın Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirten Günaydın, “Okulların önünde satılıyor hikayesi çok doğru değil. Isparta’da tüm okulların önüne eğitim başladıktan eğitim sona erinceye kadar bir polis arkadaşımızı görevlendirdik. Velilerimiz rahat olsun. Ama tüm sebepleri ortadan kaldırmamız lazım. Metruk binalar son derece önemli bir konu. Bu konuda her hafta arkadaşlarımı topluyor ve talimat veriyorum. Metruk binalar tescilli kültür varlığı kapsamında değilse belediye ve özel idaremizin yıkım yetkisi var. Yıkın dedik, yıktık da, yıkacağız da. Halk günlerine vatandaşlarımız geliyor ve bu konuyu çok önemsiyoruz. Biz bu sorunu çok önemsiyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın da bize talimatı var. Uyuşturucuyla mücadele bizim öncelikli konumuz. Her türlü çalışma ile gayreti göstermek zorundayız” dedi.

Derneğimiz güzel işler yapıyor

Madde bağımlısı gençlerin tedavisi için ailelerin kurduğu bir dernek olduğunu kaydeden Vali Günaydın, “Çok da güzel işler yapıyorlar. Esas yapmamız gereken önleyici tedbirleri almak. Çocuk bulaştıktan sonra ne yapacağız, bunlara nasıl faydalı oluruz ve onları nasıl çekip alırız. Bu derneğimiz bunu yapıyor.”

Süleyman Demirel Üniversitesi’nden 50 dönüm arazi aldıklarını kaydeden Vali Günaydın, "Bu projede tedavi için gerekli ünitelerimiz var. Proje, yerimiz ve paramız hazır. 45-50 kişiyi aynı anda tedavi edecek merkezimiz olacak. Bu merkezin içerisinde sosyal alanlar olacak. Besihane, meyve bahçeleri yapıyoruz. Bu çocuklarımızı çalışma bünyesi içerisinde oluşturacağımız şirketin ortağı yapacağız. Bu çocuklarımız bu şirketin ortağı olarak kendi işlerini kurmuş olacaklar ve kendi işlerinde çalışacaklar. Orada ürettiklerini satarak para kazanacaklar ve o ortamdan uzaklaşacaklar" diye konuştu.