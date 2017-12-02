Isparta Valisi Günaydın’dan Dünya Engelliler Günü mesajı

Isparta Valisi Günaydın mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler tarafından dünyada Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi, engelli vatandaşlarımızın sahip oldukları haklarının, hayat standartlarının geliştirilmesi, yaşadıkları sorunlara dikkat çekilerek toplum tarafından anlaşılması ve çözüme kavuşturulması açısından önemli bir gündür. Engelli kardeşlerimizin yaşadıkları sorunlar, sadece kendileri ve ailelerinin değil tüm toplumun ortak sorumlulukla çözmesi gereken sorunlardır. Bu nedenle toplum olarak doğuştan ya da sonradan engelli olan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırıp sosyal hayata katılmaları konusunda azami gayret gösterilmelidir. Bir ülkenin engelli vatandaşlarına yönelik ortaya koyduğu eğitim, iş, barınma ve destek hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesi sosyal devlet olma yolunda önemli bir göstergedir. Son yıllarda ülkemizde her alanda gördüğümüz gelişmeyi, engelli vatandaşlarımıza sağlanan haklar ve hayatı kolaylaştırıcı düzenlemelerde de görüyoruz. Engelli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik ve kültür hayatına yapmış oldukları katkılar her türlü takdirin üstündedir. Bugün sporda, kültür alanında, bilim hayatında ortaya koydukları ulusal ve uluslararası başarılarla gurur duymaktayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engellerin olmadığı bir dünya için hep birlikte daha çok çalışmak temennisiyle tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı sunarım."