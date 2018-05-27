Isparta Valisi Şehmus Günaydın, 32 Gençlik ile sahur yaptı

Sahur etkinliğine Vali Şehmus Günaydın, İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, 32 Gençlik Taraftar Grubu Başkanı Uğur Tarakçı, kulübün bazı yöneticileri ve taraftarlar katıldı. Taraftar grubu ile gece geç saatlerde bir araya gelen Günaydın, profesyonel futbol takımı altyapısı ve yeni sezon öncesinde 32 Gençlik yönetim ve üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.

“Isparta’nın profesyonel ligde takımı olmaması hepimizi üzüyor”

Isparta Davrazspor’un kurulmasına öncülük eden Vali Şehmus Günaydın, kendisinin de bir futbolsever olarak Isparta’nın profesyonel liglerde yer almasını gönülden istediğini iletti. Son 2 yıldan bu yana Isparta’daki futbol heyecanının arttığına dikkat çeken Günaydın, “Doğruları yapmaya devam edersek, sonuç alınacağını düşünüyorum. Elbette ki eksikler, hatalar ve yanlışlar var. Önemli olan ileriye bakarak bunlardan ders çıkarmak. Isparta’nın profesyonel ligde takımı olmaması hepimizi üzüyor” dedi.

Taraftarı dinledi

Isparta’da başta taraftar olmak üzere, herkesin ortaya koyduğu performansın, birçok futbolcunun Isparta Davrazspor’da oynaması için önemli bir etken olduğuna vurgu yapan Vali Günaydın, “Gördüğümüz kadarıyla şehrin bu havası onları olumlu etkilemiş ki, birçok futbolcu arkadaşlarımızı arıyor ve bu takımda oynamak istediklerini belirtiyor. Biz de bugün, yaklaşık 10 gündür bu işin içinde olan arkadaşlarımızla birlikte sizleri dinleyelim diye buradayız” diye konuştu.

Birliktelik vurgusu

“Futbolda geç kalmak diye bir şey yoktur” diyerek sözlerini sürdüren Vali Günaydın, “Zaman zaman duyuyoruz, bazı arkadaşlarımız; ‘O oyuncu şu takıma gitti’, ‘Bu oyuncu şu takıma gitti’ şeklinde söylentiler oluyor. Bunların dışında, yapılması gereken öncelikle; iyi bir yönetim, iyi bir hoca ve birliktelik sağlanmasıdır. Gördüğümüz gibi birliktelik var, yaklaşık 10-15 gün içerisinde de yapılacak kongre ile beraber yeni yönetim belirlenecek. Bu yıl yeni yönetimde 2 taraftar temsilcisinin de geleceği konuşuluyor. Biz, bu işe gönüllü arkadaşlarla birlikte kentin takımı için bir yönetim oluşturacağız. Bu anlamda birlikteliğin sağlanması, başarıyı getirecektir diye düşünüyorum. Isparta olarak, 2 yıldır güzel bir mücadele veriyoruz, futboldan keyif alıyoruz. Sonuç alamamak bizim eksik tarafımız, ama bu da hiçbir zaman sonuç alınamayacağı anlamına gelmiyor. Sabırla, kararlılıkla takımımızı desteklememiz lazım. Bizim valilik olarak birçok işimiz var ama biz bu işi daha önce futbolun içinde olmuş, başarı sağlamış kişilerle götürülmesini istiyoruz. Bu sene inşallah, daha önce Ispartaspor’da futbol oynamış oyuncularımızı da yönetimde görmeyi hedefliyoruz. Onlar bu işi götürecek ama biz onlara hem taraftar hem de yöneticiler olarak hep destek vereceğiz.”

“Isparta Davrazspor artık bir markadır”

Vali Günaydın, taraftarla buluşma toplantısında Isparta Davrazspor’un sahip olduğu imkanlardan bahsederek, “Isparta Davrazspor artık bir markadır. Bugün Bölgesel Amatör Lig’indeki Isparta Davrazspor’umuzun 2. ve 3.ligle kıyaslanamayacak, hatta 1.lig takımları düzeyinde atmosferi var. Tesislerimiz, stadımız ve seyircimiz var. Biraz daha çalışmamız, emek ve gayret göstermemiz gerekiyor. İnşallah, ‘Bu sene artık o sene’ diyelim, başlayalım diyoruz. Biz hazırız, siz hazır mısınız?” ifadelerini kullandı.