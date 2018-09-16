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Isparta Valisi Şehmus Günaydın:

Isparta’da son yıllarda binlerce turisti kendine çeken ve her yıl en geç Ağustos ayına kadar devam eden lavanta sezonu, Davraz’a dikilen lavantalarla birlikte artık Eylül ayına kadar devam edecek.

Isparta'da son yıllarda binlerce turisti kendine çeken ve her yıl en geç Ağustos ayına kadar devam eden lavanta sezonu, Davraz'a dikilen lavantalarla birlikte artık Eylül ayına kadar devam edecek.


Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'ini, Türkiye'nin lavanta ihtiyacının yüzde 80'lik kısmını tek başına karşılayan ve son dönemde kırsal turizmde Lavanta Kokulu Köy Projesi ile binlerce turisti çeken Isparta'da lavanta turizmi adına büyük bir adım atıldı. Isparta Valisi Şehmus Günaydın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, kentte Haziran - Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan lavanta dönemi, Davraz Dağı'nda dikilen lavantalarla artık Eylül ayına dek devam edecek.


Isparta Valisi Günaydın, bu konuda yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.


Davraz'a dikilen lavantaların fotoğraflarını sosyal medya hesabına yükleyen Vali Günaydın, yaptığı paylaşımda “Davraz'a diktiğimiz lavantalar sayesinde Isparta'mızda ‘Lavanta sezonu' Eylül ayının sonuna kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

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