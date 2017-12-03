Isparta ve Burdur için kar yağışı uyarısı

Sonbaharın son günlerinde halen mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı Türkiye’de, 4 Aralık 2017 Pazartesi gününden itibaren ülkenin Kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji’den edinilen bilgiler doğrultusunda, soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte Isparta ve Burdur illeri ile Antalya’nın iç kesimlerinde kar yağışları bekleniyor. Yarından itibaren Akdeniz Bölgesinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 5 Aralık Salı günü bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği , yağışların akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. 6 Aralık Çarşamba günü bölge genelinin çok bulutlu, Isparta ve Burdur illeri ile Antalya’nın iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği, 7 Aralık Perşembe günü; bölge genelinin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 8 Aralık Cuma günü ise soğuk ve yağışlı sistemin ülkeyi terk etmesi bekleniyor.