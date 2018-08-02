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02 Ağustos 2018 14:20

Isparta Yeni Çünür’de çalışmalar tamamlanıyor

Isparta Belediyesi Yeni Çünür’de başlattığı çalışmaları tamamlıyor.

Isparta Yeni Çünür’de çalışmalar tamamlanıyor

02 Ağustos 2018 14:20


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, beraberinde belediye meclisi üyeleri ile birlikte Yeni Çünür’de devam eden çalışmaları inceledi. Yeni Çünür’de yapılan çalışmaları inceleyen Günaydın, “yıllar önce dikmiş olduğumuz ağaçların yeşillendiğini ve büyüdüğünü görüyoruz, diğer yandan kaldırım ve asfaltlanan bölgeleri görüyoruz. Yeni Çünür’de şu anda birleşmiş koda ulaştık. 20 kilometre kaldırım çalışmaları yapılıyor diğer yandan stabilize çalışmaları tamamlandı. Altyapılarını da birkaç yıldan buyana yaparak bitirdik. Asfalt çalışmaları da bir yandan başladı. 12 kilometrelik asfalt çalışması başladı. Toplam 42 kilometrelik asfalt çalışması yapılacak. Kaldırım çalışmaları biten yerlerde asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek. Mahallemizde yoğun bir çalışma yapılıyor. Bir aya kadar Yeni Çünür’de bir şey kalmayacak” dedi.




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