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21 Kasım 2017 22:06

Isparta Yeni Sanayi Sitesi’nde işyeri yangını

Isparta Yeni Sanayi Sitesi’nde çıkan işyeri yangınında maddi hasar meydana geldi.

Isparta Yeni Sanayi Sitesi’nde işyeri yangını

21 Kasım 2017 22:06


Isparta Yeni Sanayi Sitesi’nde bir işyerinde çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, olay saat 21.00 sıralarında Anadolu Mahallesi’ndeki Yeni Sanayi Sitesi 2. Blok’ta bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, cıvata satışı yapan işyerinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın asma kata da sıçradı. Bir anda alevlerin sardığı işyerinde çıkan yangını söndürmek için Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 6 araç görev aldı. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmaları sonrasında iş yerinde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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