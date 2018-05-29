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29 Mayıs 2018 12:21

Isparta zabıtası denetimleri sıklaştırdı

Isparta Belediyesi ekmek, pide ve unlu mamulleri satışı yapan işletmeleri denetledi.

Isparta zabıtası denetimleri sıklaştırdı

29 Mayıs 2018 12:21


Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri ekmek, pide ve unlu mamulleri satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, ekmek, pide ve diğer ürünlerin belirtilen gramajlarda olup olmadığı, temizlik, etiket ve ambalaj kontrolü gerçekleştirildi.


Isparta’daki fırınlar başta olmak üzere unlu mamul üretimi ve satışı gerçekleştirilen işletmelerdeki denetimlerin yıl boyunca periyodik bir şekilde devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, bu denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceğini söyledi.




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