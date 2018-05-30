Isparta’da 120 milyon yatırımlı otogar inşaatı hızla yükseliyor

Günaydın, “Çocukluğumdan bu yana Isparta’da 5 defa otogar yeri değişti. Türkiye’de önümüzdeki 5 yıl düşünmeden çalışmalar yapılıyor, biz yüzlerce yıldan bahsediyoruz. Şimdiden gelecekte de kullanılacak olan bu tesisimiz Isparta’mıza hayırlı olsun” dedi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 200 dönüm alan üzerinde inşaat çalışmaları hızla devam eden Isparta Şehirlerarası Terminal, AVM, Kırsal Terminal çalışmalarını yerinde inceledi.

“Maliyeti 120 milyon lira”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Otogar çalışmamız hızla devam ediyor. Köy garajı bölümümüzde çelik yapı ve kapatmalar yapılıyor. Kalıpta son aşamaya gelindi. Bodrum katta yer alan otopark alanımızın da yangın söndürme ve diğer teşkilatları yapıldı. Yaşayan otogarda çalışmalarımız dokuz koldan devam ediyor. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Geçen ay ve bu ay için 17 milyon 500 bin liralık tek seferde hak ediş ödedik. Bunu söylerken burada ne kadar iş yapıldığını anlatmak istiyorum. Bu yerimizin maliyeti 120 milyon liradır.”

“Bizden sonra torunlarımızdan da öteye gidecek kalıcı bir tesis “

Belediye Başkanı Günaydın açıklamasının devamında, “Bu otogarımız asırlar boyu hizmet verecek ve aynı zamanda şehrimizin gökten düşen bir kutup yıldızı gibi merkezi olacak. Bizden sonra torunlarımızdan da öteye gidecek kalıcı bir tesis. Öyle bir mirengi noktası ki, şehrin üniversiteden Dere, Sidre, Karaağaç Mahallesine kadar merkezi olacak. Çocukluğumdan bu yana Isparta’da 5 defa otogar yeri değişti. Türkiye’de önümüzdeki 5 yıl düşünmeden çalışmalar yapılıyor, biz yüzlerce yıldan bahsediyoruz. Şimdiden gelecekte de kullanılacak olan bu tesisimiz Isparta’mıza hayırlı olsun” görüşlerinde bulundu.