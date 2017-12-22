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22 Aralık 2017 14:40

Isparta’da 187 polisle ‘Güvenli Eğitim-3’ uygulaması

Isparta’da eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Güvenli Eğitim-3’ uygulamasında bin 273 şahıs sorgulanırken, aranan 8 kişi yakalandı, kontrol edilen 195 araçtan 18’ine ceza işlem uygulandı.

Isparta’da 187 polisle ‘Güvenli Eğitim-3’ uygulaması

22 Aralık 2017 14:40


Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından, il merkezi ve ilçelerde bulunan 67 ekip ve 187 polis ile ‘Güvenli Eğitim-3’ uygulamasında, 111 noktada kontroller gerçekleştirildi.


Uygulamada, bin 273 kişinin sorgusu yapılırken, aranan 8 kişi yakalandı. Kontrol edilen 111 noktada ise, 2 işyerine kimlik bildiriminde bulunmamaktan, 4 işyerine kapalı alanda sigara içirmekten işlem yapıldı. 10 kişiye de kapalı alanda sigara içmek suçundan bin 90 TL para cezası uygulandı.


Uygulama kapsamında yapılan trafik kontrollerinde ise, 195 araç ve sürücünün kontrol edildiği, bunlardan kusurlu görülen 18’ine 15 bin 153 TL cezai işlem uygulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi.




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