Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü Isparta'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlk olarak 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunumuyla başlayan tören, şehitlik ziyareti ile şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen öğle yemeği ile devam etti.

Cumhuriyet Meydanındaki törene Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Ferat Vural, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, vali yardımcıları, Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız, Türkiye Harp Malulü ve Gazi, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Musa İrez ve üyeleri, askeri ve mülki erkan, siyasi parti il başkan ve temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum örgütü başkan ve temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Törende ilk olarak Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtına sunuldu. Programda, şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı okunduktan sonra kürsüye gelen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Şehitlik ziyareti ve gaziler onuruna yemek düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız ve üyeleri ile Türkiye Harp Malulü ve Gazi, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Musa İrez ve üyeleri Belediye tarafından tahsis edilen otobüslerle saat Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ettiler.

Şehitlik ziyaretleri farklı mezarlıklardaki muharip gazi kabirlerinin ziyareti ile devam ederken, programın devamında Vali Günaydın ve protokol mensupları Türkiye Harp Malulü ve Gazi, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanlığı ile Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkanlığı'nı ziyarette bulundu.

Gaziler Günü etkinlikleri daha sonra Barida Hotel's'te şehitler ve gaziler onuruna verilen yemek programı ile devam etti.

Eğirdir'de 19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Eğirdir ilçesinde de tören düzenlendi.

Törene, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilcisi Hüseyin Koçaslan, Cumhuriyet Savcısı Uğur Deniz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Kaymakam Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Belediye Başkanı Ömer Şengöl ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilcisi Hüseyin Koçaslan'ın Kale Önü Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

“Varoluş mücadelesi şifresi; ‘Ölürsem Şehit, kalırsam Gazi' deyişinde saklı”

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın söylendiği törende ayrıca, Eğirdir Mavigöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilcisi Hüseyin Koçaslan yaptı.

Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesi şifresinin; “Ölürsem Şehit, kalırsam Gazi” deyişinde saklı olduğunu belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilcisi Hüseyin Koçaslan, "Gururla taşıdığımız Gazi unvanı, Ata'mızdan biz gazilere intikal eden en büyük mirastır" dedi.

Gazi Hüseyin Koçaslan'ın konuşmalarının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilciliği ziyaret edilerek, özel anı defterine mesajlar yazıldı.

Öğrencilerden sürpriz ziyaret

Gaziler Günü dolayısıyla Sosyal Hizmet Müdürlüğü'nün hizmetlerinden yararlanan öğrenciler de Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Öğrenciler, gazilerin ellerini tek tek öperek, günlerini kutladılar.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.