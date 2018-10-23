Isparta'da 200 bin TL hibe destek için 56 kişilik ekip seçildi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen akademisyen, sanayici, KOBİ ve girişimcileri buluşturup, Türkiye'nin Ar-Ge tabanlı kalkınmasına destek sağlamayı amaçlayan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Planlama ve Koordinasyon Kurulu'nun (KÜSİ) 2018 yılı 2. Dönem Toplantısı yapıldı.

Toplantının ardından TÜBİTAK'ın belirlediği resmi 1512 BİGG desteği uygulayıcı kuruluşlardan biri olan Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (SDÜ TTO), 200 Bin TL hibeli BIGGWind adıyla yürüttüğü programında eğitim faaliyetlerine başladı. 100'e aşkın başvuru arasından seçilen 56 kişilik ekip, Ön Kuluçka Merkezinde yer alma fırsatı elde ederken bu süreçte başarılı bir girişimin kurulması sırasında ihtiyaç duyulabilecek girişimcilik, muhasebe, finans, iş geliştirme, iş planı yazma, müşteri ve pazar analizleri gibi alanlarda verilen eğitimlere katıldı.

Aynı zamanda SDÜ TTO ve Göller Bölgesi Teknokenti mentorluk havuzunda yer alan ITSO, KOSGEB ve BAKA kuruluşların üst düzey yetkilileri, başarılı iş adamları, akademisyen ve girişimcilik uzmanları tarafından iş geliştirme, teknik, ticari ve akademik boyutlarda mentorluk ve danışmanlık hizmetleri de verilecek. Aralık ayında 2.aşamaya uygun görülen girişimci adayları belirlenerek TÜBİTAK'a bildirilecek.

TÜBİTAK panelleri Ocak-Mart ayında planlanmış, 1 Haziran'da da destek almaya hak kazanan ekipler faaliyetlerine başlayacak.