İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da 230 polisle Huzur Güven Uygulaması: Aranan 7 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan ‘Türkiye Huzur Güven’ uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan ‘Türkiye Huzur Güven' uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı. Denetlenen 4 av bayiinde ise 321 adet kesici alet ele geçirildi


230 polisle 110 umuma açık iş yeri denetimi


İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri'nin edindiği bilgiye göre, EGM koordinesinde dün akşam saatlerinde Isparta il merkezi ve ilçelerde düzenlenen ‘Türkiye Huzur Güven' uygulamasında 110 umuma açık iş yeri, cafe, bar, av bayi gibi noktalar denetlendi. İl Genelinde 230 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, denetlenen umuma açık yerlerde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.


321 adet satışı yasak kesici alet ele geçirildi


Denetim kapsamında kontrol edilen il merkezindeki 4 av bayiinde ise satışı yasak olan 321 adet bıçak, muşta, kasatura ele geçirildiği öğrenildi. Uygulama kapsamında ayrıca, kapalı alanda sigara içen şahıslara Kabahatlar Kanunu'na göre ceza uygulanırken, yasak olan bölgede sigara içilmesine müsaade eden iş yerleri ile ilgili de işlem yapıldı.


15 araç ve sürücüye 10 bin 766 lira ceza


Öte yandan, denetimler çerçevesinde yapılan trafik kontrollerinde ise kusurlu görülen 15 araç ve sürücüye toplam 10 bin 766 lira idari para cezası kesilirken, eksikliği görülen 3 araç da trafikten men edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.