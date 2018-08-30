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30 Ağustos 2018 12:45

Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Isparta’da coşkuyla kutlandı.

Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos 2018 12:45


Isparta 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunumuyla başlayan kutlama programı, Vali Şehmus Günaydın’ın ev sahipliğinde tebriklerin kabulüyle devam etti. Tören kapsamında Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural ve Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın araca binerek halkı selamladı.


Törende çeşitli okullardan gelen öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.


Çok sayıda vatandaşın ellerinde Türk Bayraklarıyla katıldığı 30 Ağustos programında, katılımcılar operasyon düzenindeki komando geçişine alkışlarla eşlik ederek yoğun ilgi gösterdi.


Tören geçidinde polis ve belediye araçlarının geçişleri de ilgiyle izlendi.



Eğirdir’de 30 Ağustos coşkusu


Eğidir ilçesinde sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan törende, Kaymakam Abdullah Akdaş makamda Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı ve Belediye Başkanı Ömer Şengöl ile tebrikleri kabul etti.


Tören, mehteran gösteri ve optimist yarışmalarında dereceye girenlerin ödüllendirilmesi ile devam etti.


Kutlama programı geçit töreni ile son buldu.




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