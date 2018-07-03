‘İçme suyundan kaynaklı’ iddiası ortaya atıldı

Köyde son günlerde salgın hastalıkların arttığı belirtilen vebasın organlarında çıkan haberlerden sonra özellikle çocuklarda çeşitli rahatsızlıklar gözlendiği ve sayının da hayli fazla olduğu iddia edildi. İçme suyu şebekesinden kaynaklandığı iddia edilen şikayetlerle sosyal medya üzerinde “Lütfen dikkatli olalım, en azından bir süre şebeke suyu kullanmamaya çalışalım” paylaşımlarının bulunduğuna dikkat çekildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yalanlama

Bütün bu yaşananların ardından, söz konusu iddialarla ilgili Isparta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. İl Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Karakaya tarafından yapılan yazılı açıklamada, Büyükgökçeli Köyü’nde yaşanan durumla ilgili hastanelerde kayda değer herhangi bir başvuru bulunmadığı ve şebeke suyunun rutin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol altında tutulduğunu bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Büyük Gökçeli köyümüzde erken uyarı sistemi (Bakanlığımızca salgın hastalıkları takip sistemi) kapsamında ishal salgını tespit edilememiştir. Isparta Şehir Hastanesi, Özel Hastaneler ve SDÜ Tıp Fakültesi hastanesi ve aileyi kimliğimize başvuru sayısında anlamlı bir isal salgını gibi bir durum yoktur. Büyük Gökçeli köyümüzün içme ve kullanma suyu tahlilleri düzenli olarak il müdürlüğümüzce yapılmaktadır" denildi.