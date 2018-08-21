Isparta’da 40 acemi kasap, farklı şikayetlerle hastaneye koştu

Acemi kasaplar, farklı şikayetlerle hastaneye başvurdu.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanını kendi kesmek isteyen veya kesildiği sırada farklı şekillerde yaralanan ‘Acemi kasaplar’ hastanelerin acil servislerine koştu. Isparta’da yaklaşık 40 acemi kasap farklı kesi, çizik ve yaralanma şikayetleriyle Isparta Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Yaralananlardan 39’unun durumunun hafif olduğu belirtilirken, 1 kişinin ise arter (damar) kesisi nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Bayramın ilk gününde acemi kasaplardaki yaralı sayısının artabileceğini öğrenilirken, kentte başka kayda değer yaralanmanın bulunmadığı bildirildi.