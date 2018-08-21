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21 Ağustos 2018 15:55

Isparta’da 40 acemi kasap, farklı şikayetlerle hastaneye koştu

Isparta’da iş başında olan 40 acemi kasap, kurban keserken veya kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Isparta’da 40 acemi kasap, farklı şikayetlerle hastaneye koştu

21 Ağustos 2018 15:55

Acemi kasaplar, farklı şikayetlerle hastaneye başvurdu.


Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanını kendi kesmek isteyen veya kesildiği sırada farklı şekillerde yaralanan ‘Acemi kasaplar’ hastanelerin acil servislerine koştu. Isparta’da yaklaşık 40 acemi kasap farklı kesi, çizik ve yaralanma şikayetleriyle Isparta Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Yaralananlardan 39’unun durumunun hafif olduğu belirtilirken, 1 kişinin ise arter (damar) kesisi nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.


Bayramın ilk gününde acemi kasaplardaki yaralı sayısının artabileceğini öğrenilirken, kentte başka kayda değer yaralanmanın bulunmadığı bildirildi.




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