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05 Haziran 2018 00:23

Isparta’da 4.kez ölmek isteyen şahsı polis kurtardı

Isparta’da ailevi problemleri nedeniyle 4.

Isparta’da 4.kez ölmek isteyen şahsı polis kurtardı

05 Haziran 2018 00:23

kez intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen 43 yaşındaki adam, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.


Isparta’da 5 katlı bir binanın çatı katına çıkarak 4. kez intihar etmek isteyen adam, polisin iknaları ve çalışmaları sonucu bulunduğu yerden güçlükle indirildi.


Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz akşam saat 23.00 sıralarında Hızırbey Mahallesi 111.Cadde üzerinde meydana geldi.


İddiaya göre, ailevi problemleri bulunduğu öne sürülen 43 yaşındaki Zafer E., yaşadığı ailevi problemleri nedeniyle 5 katlı binanın çatısına çıkarak hayatına son vermek istedi.


Durumu fark eden çevredekiler, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verince, söz konusu yere 112 Acil Servis - polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Olay yerine ulaşan polis güçleri, 11.Cadde’yi trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri de her ihtimale karşı şişme bot açtı.


112 Acil Servis Ekiplerinin de bulunduğu bölgede, polis güçleri yaklaşık yarım saat boyunca Zafer E.’yi çatıdan inmesi konusunda ikna etmeye çalışsa da çabalar yanıtsız kaldı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uzun uğraşlar sonunda intihar etmek isteyen adamı, bir anlık dikkatsizlikten faydalanarak içeri çekti.


Kurtarılan Zafer E., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk etti.


Zafer E.’nin gerekli kontroller sonrasında ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edileceği öğrenildi.




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