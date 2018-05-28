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28 Mayıs 2018 15:08

Isparta’da 500 aileye giyim desteği

Isparta’da 500 aileye kıyafet desteğinde bulunuldu.

Isparta’da 500 aileye giyim desteği

28 Mayıs 2018 15:08


Isparta İyilik Derneği (İYİLİKDER) bu yıl Ramazan Ayı’nda ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımı yaptı. Merkezi Isparta’da bulunan ve gönüllülerden sağladığı destekleri, yerli ve yabancı yardıma muhtaçlara ulaştırarak destek veren İYİLİKDER, bu yıl Ramazan Bayramı öncesinde 500 kişiye kıyafet yardımında bulundu. Dernek Başkanı Ramazan Toker, “500 kardeşimizi kendi mağazamızda bayramdan önce giydirdik. Allah’a hamdolsun, yeniden, yeni yerimizde, kıyafet yardımına başladık. Düzenli devam etmeye çalıştığımız kıyafet desteğimiz sürüyor. Destek sağlayan kardeşlerimize yürekten teşekkürler” dedi.




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