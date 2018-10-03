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Isparta'da 7 bin 356 öğrenci sinema ile buluşacak

Isparta’da “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesi kapsamında 7 bin 356 ortaokul öğrenci sinema ile buluşacak.

Isparta'da “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesi kapsamında 7 bin 356 ortaokul öğrenci sinema ile buluşacak.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında, öğrencilerde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencileri hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” Etkinliği İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında ülke genelinde daha önce hiç sinemaya gitmemiş ortaokullarda öğrenim gören bir milyon öğrencinin ücretsiz olarak sinemaya gitmesi hedeflendi.


Isparta'da da proje kapsamında belirlenen “Bizim Köyün Şarkısı”, “Ayla”, “Doru”, “Ertuğrul 1890” ve “Son Mektup” adlı filmleri 7 bin 356 öğrenci 2 Ekim -21 Aralık 2018 tarihleri arasında ücretsiz izleyebilecek.

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