Isparta'da 767 araç trafikten men edildi

Isparta'da polis tarafından yapılan motosiklet, elektrikli bisiklet ve modifiye araç denetimlerinde toplam 9 bin 10 araç kontrol edildi, kusurlu görülen 767 araç trafikten men edildi. Bin 363 sürücüye ise farklı maddelerden cezai işlem uygulandı.

Isparta'da yılın ilk 11 ayında bin 350'si modifiyeli olmak üzere aralarında motosiklet ve elektrikli bisikletinde bulunduğu toplam 9 bin 10 araç kontrol edildi. Kontrol edilen 516'sı motosiklet, elektrikli bisikletten oluşan 767 araç trafikten men edilirken, toplam bin 363 sürücüye ise cezai işlem uyguladı.

251 modifiyeli araç trafikten men edildi

Kentte ekiplerin, yılın 11 ayı boyunca modifiyeli araçlar üzerinde yaptığı çalışmalar kapsamında ise, bin 350 araç kontrol edilirken, 251 aracın trafikten men edildiği ve 609 araç sürücüsüne ise idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Emniyet ekiplerinin motosiklet, elektrikli bisiklet ve modifiyeli araç denetimlerinin zaman zaman süreceği vurgulandı.