İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da 790 adet kerevit sepetine el konuldu

Isparta’nın Eğirdir Gölü’nde, 790 adet kerevit sepetine el konuldu.

Isparta'nın Eğirdir Gölü'nde, 790 adet kerevit sepetine el konuldu.


Eğirdir İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ile Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği kontrollerde Eğirdir Gölü'nde, kullanımı yasak olan misina ağ ile kerevit sepetleri ele geçirildi. Kontrollerde Eğirdir ilçesi Barla köyü açıklarında 450 adet, Gelendost ilçesi Hacılar köyü açıklarında 340 adet kerevit sepeti ele geçirilirdi. Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü açıklarında da kullanımı yasak olan 400 metre yasak misina ağı gölden çekildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.