Isparta'da 81 bin 607 öğrenci ders başı yaptı

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Isparta'da bir dizi etkinlikler düzenlendi. Kentte bugün 454 okuldaki 4 bin 715 derslikte, 81 Bin 607 öğrencinin ders başı yaptı.

Isparta'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Gazi İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali Şehmus Günaydın, Milli Eğitim Müdürü Dr.Ahmet Yıldırım, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürü Yakup Kütük, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

“Tarifi imkansız bir heyecan içerisindeyiz”

İlk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İl Milli Eğitim Müdürü Dr.Ahmet Yıldırım, bir konuşma yaptı.

İl Müdürü Yıldırım yaptığı konuşmada, “Tarifi imkansız bir heyecan içerisindeyiz. Milletimiz en değerlilerini kıymetli öğretmenlerimize emanet etti. Veliler ve öğretmenler birbirine güvenerek yavrularımızı eğitime hazırlamalıyız. Ülkemizi daha güçlü yarınlara hazırlayacağız. Tek işimiz hizmet etmek. Valimiz Şehmus Günaydın'ın liderliği, güveni ve desteği en büyük gücümüz. Yeni eğitim-öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Vali Günaydın'dan ‘En İyi Okul Eve En Yakın Okuldur' vurgusu

Törende bir konuşma yapan Isparta Valisi Şehmus Günaydın ise, “Bu mutlu günde geleceğimizin teminatı çocuklarımızla olmaktan çok mutluyum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedefe ulaşmak için eğitime önem vermemiz gerekiyor. Dünyada güçlü ülkelerle rekabet etmek için eğitime yönelmeliyiz. Genel bütçede en büyük pay eğitime aktarılıyor. Devletimizin ve hükümetimizin eğitime olan yatırımları ortadadır. Öğrencilerimizin de çok çalışması gerekiyor. Büyüklerimizin bize gösterdiği hedeflere yürümeliyiz. Isparta'da kaynaklarımızın önemli kısmını eğitime ayırıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız okul 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İlimiz eğitim-öğretim alanında bir çok parametrede çok çok iyi noktalardadır. Sınıf mevcutları da kendini ortaya koyuyor. Bu okulumuzun ortalama sınıf mevcutu 15 öğrendir, 2023 yılındaki sınıf mevcudu hedefimize 2018 yılında ulaştık. Bazı okullarımızda yığılmalar var. Bunun önüne geçeceğiz. Bütün öğretmenlerimiz değerlidir. Bir dönem 40 kişilik sınıflarımız vardı. Bunu aşağı çekmeye çalıştık. Zaman zaman eleştiriler oldu. Bunu saygıyla karşıladık. Biz doğruları yapmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl hemen hemen bütün okullara gittim. Öğretmenlerle sohbet ettim. Bu süreci çok büyük katkılar verdiler. Her zaman belirttiğimiz gibi daha kaliteli şartlarda okumalıdır. Eğitimde kaliteyi yakalayacağız. Mahallerimize bağımsız anaokulları yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi ‘En İyi Okul Eve En Yakın Okuldur' çocuklarımızı mahallerindeki okullara göndermemiz önemlidir" ifadelerini kullandı.

Vali Günaydın'ın konuşmasının ardından 4-B sınıfı öğrencisi Ecenaz Göktem, öğretmenim adlı şiiri okudu.

Törende ayrıca, okulun 4. sınıf öğrencileri İlköğretim Haftası dolayısıyla oratoryum gösterisi yapılırken, Hızırbey Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi tarafından da gösteri sundu.

Vali Günaydın daha sonra ilk ders zilini çaldı. Daha sonra Vali Günaydın ve protokol üyeleri okul bahçesini gezdikten sonra sınıfları dolaşarak, öğrencilerle sohbet etti.

Eğirdir'deki 5 bin 63 öğrenci ders başı yaptı

Isparta'nın Eğirdir ilçesi merkez, köy ve kasabalarında 43 okulda 5 bin 63 öğrenci ve 412 öğretmen ders başı yaptı.

Tüm yurtta olduğu gibi Eğirdir'de de ilk okul gününün heyecanı yaşandı. Öğrenciler okullarına koşarken velilerin de onlar kadar heyecanlı oldukları görüldü.

2018-2019 eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla bir açıklama yapan Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, “Öğrencilerimizin daha çok çalışması, bilgiyi sorgulamaları, öğretmenlerimizin bilgiyi aktaran değil, bilgiye ulaşma yollarını sunan kişiler olmaları, velilerimizin ise her alanda evlatlarına verdiği desteklerle aslında 21. yüzyıl Türkiye'sini desteklediklerinin idrakinde olmaları gerekmektedir. Yeni bilgiler, yeni dostluklar, güzel günler ve aydınlık fikirlere kavuşmamız dileğiyle ilköğretim haftanızı kutluyorum” dedi.

Öte yandan, 2018 – 2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 18 Ocak 2019'da, ikinci dönem ise 14 Haziran 2019'da son bulacak.