Isparta'da 976 adet kerevit sepeti ve bin metre misina ağı ele geçirildi

Isparta'da iç sularda kerevit avının yasaklanması sonucu yürütülen kontroller esnasında 976 adet kerevit sepeti ve bin metre misina ağı ele geçirildi.

Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri mülki sınırları içerisinde yer alan Eğirdir gölünde denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. 1 Kasım itibariyle iç sularda kerevit avının yasaklanması ile birlikte kontrollere ağırlık verilerek, bu kapsamda Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bot Tim Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyet esnasında 976 adet kerevit sepeti ve bin metre misina ağı ele geçirildi. Ele geçirilen malzeme Eğirdir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi" ifadeleri yer aldı.