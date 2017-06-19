Isparta’da ahşap evdeki yangın tekrar başladı

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Şarkikaraağaç ilçesi Orta Mahalle Konya Caddesi’nde 2 katlı 4 dairenin bulunduğu Osman Altay’a ait evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıkmıştı. Çatı kısmında ahşap döşeme olan ev kısa sürede alev topuna dönmüştü. Yangının büyümesi üzerine alevler, diğer dairelere de sıçramıştı. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden Ahmet Ocak, ellerinden ve yüzünden yaralanmıştı. Olay yerine gelen Şarkikaraağaç Belediyesi ile Çiçekpınar ve Çarıksaraylar belde belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmişti. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına almıştı.

Dün gece soğutma çalışmalarının tamamlandığı ahşap evdeki yangın tekrar başladı. Mahallelilerin haber vermesiyle yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın tekrar kontrol altına alındı. Dün geceki yangında 2 katlı binada bulunan 4 daire de tamamen yandı.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.