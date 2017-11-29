Isparta’da alkol uygulaması

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, alkol kontrolü çalışması yaptı. Gece yarısından sonra başlayan kontroller kapsamında, sorgusu yapılan 60 araç sürücüsünden 6’sının alkollü araç kullanırken, 2’sinin de ehliyetsiz şekilde araç kullanırken yakalandığı belirtildi. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden kontrollerde, bir aracın da sigortası bulunmadığı ve hacizli-yakalamalı olması nedeniyle trafikten men edildiği kaydedildi.

Kontroller kapsamında, alkollü şekilde araç kullanan ve sürücü belgesi bulunmadığı halde trafiğe çıktığı tespit edilen sürücülere 13 bin 628 TL para cezası tatbik edilirken, ilk kez alkollü şekilde araç kullanan sürücülerin ehliyetlerine de el konuldu.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte huzur ve trafikteki güveni sağlamak adına yürütülen bu tür çalışmaların devam edeceği öğrenildi.