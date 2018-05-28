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28 Mayıs 2018 11:08

Isparta’da at dehşeti

Isparta’da sahibinden kaçan 2 at, önün gelen 1 kadına zarar verirken, karşı yönden gelen beton mikserine çarpması sonucu telef oldu.

Isparta’da at dehşeti

28 Mayıs 2018 11:08


Edinilen bilgiye göre, merkez Sanayi Mahallesi’nde bugün saat 09.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde aşağı doğru hızla koşan Esma Ç.’ye ait 2 at, karşı yönden gelen Yaşar K.K. yönetimindeki 32 PE 603 plakalı beton mikseri ile kafa kafaya çarpıştı. Talihsiz kazada sürücü yara almadan kurtulurken, 2 at da telef oldu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine ulaşan emniyet güçleri, telef olan atları olay yerinden kaldırmak için yolu bir süre trafiğe kapattı. Isparta Belediyesi iş makinelerinin olay yerine gelmesiyle birlikte telef olan 2 at dozer vasıtasıyla kamyona yüklenerek götürüldü.



Kaçan atlar 1 kadını yaraladı


Öte yandan, atların kazadan hemen önce cadde üzerinde hızla ilerlerken karşılaştığı Filiz K.’yi (52) tepmek suretiyle zarar verdiği ve önlerine çıkan çok sayıda araca da hasar verdikleri öğrenildi. Atın çarpması sonucu zarar gören kadının, 112 Acil Servis Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Isparta Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındığı belirtildi. Zarar gören kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.




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