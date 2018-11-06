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Isparta'da bin 186 adet sahipsiz kerevit sepeti ele geçirildi

Isparta’nın Eğirdir İlçe Jandarma Bot Tim Komutanlığı tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi faaliyeti esnasında bin 186 adet sahipsiz kerevit sepeti ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir İlçe Jandarma Bot Tim Komutanlığı tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi faaliyeti esnasında bin 186 adet sahipsiz kerevit sepeti ele geçirildi.


1 Kasım itibariyle iç sularda kerevit avının yasaklanması ile birlikte kontrollere ağırlık veren Eğirdir İlçe Jandarma Bot Tim Komutanlığı, bu kapsamda icra edilen önleyici kolluk devriyesi faaliyeti esnasında Senirkent ilçesi Akkeçili köyü ve Eğirdir ilçesi Barla köyü açıklarında bin 186 adet sahipsiz kerevit sepeti ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği, ayrıca aynı bölgede ruhsat süresi sona eren 1 balıkçı teknesi sahibine 250 TL, Eğirdir ilçesi Sorkuncak köyü Göktaş Mahallesi açıklarında İç Suya Elverişlilik Belgesinin süresi sona ermiş 1 balıkçı teknesi sahibine 388 TL olmak üzere toplam 647 TL idari para cezasının uygulandığı bildirildi.

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