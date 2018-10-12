Isparta'da ‘Bir elmanın iki yarısı', ‘genlerle gelecek'

Isparta Belediyesi tarafından ‘Ruh ve Beden Sağlığı: Bir Elmanın İki Yarısı' ve ‘Kişiye Özel Koruyucu Genetik: Genlerle Gelecek' konularında konferans düzenlendi.

İlki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Bülent Coşkun ve Genetik Uzmanı Dr. Serdar Savaş katıldı. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, SDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Rasih Yazkan, Yrd. Doç. Dr. Kanat Gülle, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, başhekim yardımcıları Prof. Dr. Tolga Atay, Yrd. Doç. Dr. Taylan Oksay, ilgili alan akademik personeli ve öğrenciler katıldı.

Belediye Başkanı Günaydın, bu hocaları, Isparta ile buluşturmak arzusuna girdiğini, bunun bugün gerçekleşmiş olmasından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Belediye olarak kendilerinin de arayış içerisinde olduklarını belirten Günaydın, “Hocalarımız belediyemize yön vermek için şehrimize geldiler. Gen olayıyla ilgili gelişmelerin şehrimizin üniversitesine bağlı hastanesinde ele alınmasını arzuladık. Rektörümüz, hastanemiz, dekanlığımıza bu konuyu ilettik ve bugün böyle bir konu ele alınıyor. Isparta Belediyesi olarak nerede bir açık var o konuda çalışma yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz Isparta'mız, Türkiye'nin en yaşanabilir şehri. Ancak bu birinci olan bir şehirde kötü bir olayla karşı karşıyayız. Cana kıyma olayları yaşanabilir bir şehirde bana üzüntü verdi. Bunun üzerine 8 ay önce biz cana kıymayı nasıl önleriz diyerek çalışma başlatmıştık. Vakaları önlemek için aklımızın erdiği, düşüncemizin yettiği kadar bunu ele aldık, şu ana kadar 50'ye yakın vaka ile temas edildi. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Her türlü öneriye açığız” dedi.

“Sağlık çok ciddi bir iş sadece sağlık çalışanlarına bırakılamaz”

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Bülent Coşkun, katılımcılara ‘Ruh ve Beden Sağlığı, Bir Elmanın İki Yarısı' konulu konferans verdi. Koruyucu ruh sağlığı hususlarında bilgilendirmelerde bulunan Coşkun, bir elmanın iki yarısı olan ruh sağlığı ile beden sağlığının birbirinden ayrılmaz iki parça olduğundan bahsetti. Koruyucu ruh sağlığı ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Coşkun, “Şiddet almış başını yürümekte ailede, sokaklarda insanların en ufak patlamayla birbirlerini vurdukları ezdikleri söz konusu olabiliyor. Öte yandan hepimizin yakındığı ama elimizden bırakmadığımız cep telefonları, internet bağımlılığı dediğimiz konu. Bağımlılık dediğimizde madde bağımlılıkları da var. Bu da hayatımızın içinde başka önemli konu ötekileştirme, damgalama sorunu. Özellikle psikiyatride bu damgalama çok sorun yaratıyor. Öylesine ki ihtiyacı olan insanların destek almaya, yardım almaya gitmesini engelleyen bir konu. Birbirimize kızdığımızda ruhsal sorunlarla ya da başka ifadelerle kendini buluyor” diye konuştu.

“Bir kişiye yapılan öneri bir başka insan için geçerli değildir”

Türkiye'de genetik alanında önemli çalışmalara imza atan Genetik Uzmanı Dr. Serdar Savaş da, hastalıklara yakalanma ve bunun gen ilişkisi hakkında detaylı bilgiler aktardı. Hastalık için, hastalık eşiğine ulaşılması gerektiğini söyleyen Savaş, bir insanın hastalık eşiğine ulaşmasının üç şekilde gerçekleştiğini söyledi. Savaş, ”Bunlardan ilki genetik yani doğuştan hastalıklar, bu hastalık yükü Türkiye için yüzde 1'i kadardır. İkincisi dış çevre kaynaklı hastalıklar, bakteri, virüs, travma gibi hastalıklar. Bu da hastalık yükünün yüzde 10-15'i kadar. Üçüncüsü de yaşam tarzı ve çevresel faktörlere bağlı hastalıklar. Yani bunlar kronik ve kompleks hastalıklar. Bu da yüzde 90-95'e ulaşan hastalıklar. 21. Yüzyılın hastalıkları işte bu kompleks hastalıklardan kaynaklanıyor” dedi.

Konuşmaların ardından katılımlarından dolayı Psikiyatrist Prof. Dr. Bülent Coşkun'a, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Genetik Uzmanı Dr. Serdar Savaş'a SDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar tarafından plaket takdim edildi.