Isparta'da boş arazide vurulmuş halde erkek cesedi bulundu

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Yassıören köyünde boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Yapılan incelemeler sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş halde bulunduğu öne sürülen cesedin 39 yaşında Ramazan Uz'a ait olduğu anlaşılırken, Jandarma ekiplerinin, olayın intihar veya cinayet olup olmadığı konusunda çalışma başlattığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Senirkent ilçesine bağlı Yassıören köyündeki Delipınar mevkiine gelen kişi ya da kişiler, yerde hareketsiz vaziyette yatan erkek cesedi gördü. Cesedi görenler, durumu hemen Jandarma ve 112 Acil Servis Ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramazan Uz olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.

Uz'un cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye sevk edilirken, Jandarma ekiplerinin olay hakkında geniş çaplı araştırma başlattığı öğrenildi.

Öte yandan, Uz'un cinayet sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak.