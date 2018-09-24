Isparta'da bu yıl 630 bin ton elma rekoltesi beklentisi

Türkiye'deki elma üretiminin yüzde 25'lik oranını tek başına karşılayan Isparta'da birçok bahçede, çeşidine göre ürün hasadı başladı.

2017 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 231 bin 508 dekar alanda 617 bin 375 ton elma üretimi yapılan Isparta'da, bu yıl elma rekoltesinin 630 bin tona ulaşması tahmin ediliyor. Elmanın kilogramının, şu anda ortalama 1 lira 70 kuruştan alıcı bulduğunu belirten yetkililer, çiftçilerin piyasada oluşan fiyattan memnun olduklarını ifade ettiler.

Elma bahçesinde hasat ziyareti

Elma hasadının başlaması dolasıyla Tarım ve Orman İl Müdürü Bestami Zabun, Eğirdir'deki elma yetiştiricilerini bahçelerinde ziyaret etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Zabun, beraberindeki Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Bayraklı, Eğirdir İlçe Müdürü Uğur Turgut ve teknik personellerle birlikte yapılan inceleme gezisi öncesinde Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş ile bir araya geldi. Kaymakam Akdaş ve Zabun daha sonra birlikte elma bahçelerinde üreticileri ziyaret ederek yapılan hasatla ilgili bilgi aldılar.

Hazırlıklar yerinde incelendi

Kaymakam Akdaş ve İl Müdürü Zabun, hasada erken başlayan bahçelerde hem üretici hem de çalışan işçilerle sohbet etme fırsatı buldu. Ardından elmaların muhafazasının yapıldığı ve Isparta'nın kapasite olarak Türkiye'de önemli bir paya sahip olduğu soğuk hava depolarına geçen yetkililer, sezon için yapılan hazırlıklar yerinde inceledi.

Ziyarete eşlik eden Eğirdir İlçe Müdürü Uğur Turgut da, bölgedeki elma yetiştiriciliği ve hasat dönemi hakkında yetkililere teknik bilgiler aktardı.