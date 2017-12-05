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05 Aralık 2017 12:34

Isparta’da buzağı ölümleri

Isparta, AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Mustafa Baş, il genelindeki buzağı ölümlerinin önüne geçilmesini istedi.

Isparta’da buzağı ölümleri

05 Aralık 2017 12:34


AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Baş, İl genelinde yaşanan buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için İl Genel Meclis Başkanlığına önerge sundu. Önergede Baş, buzağı ölümlerinin engellendiği takdirde ülkede büyükbaş hayvan açığının önemli ölçüde kapatılabileceğini ifade etti. Mustafa Baş, “İlimizde hayvancılığın en büyük problemlerinden biri buzağı ölümleridir. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin 9 ay gözü gibi baktığı ve tüm karı olan buzağıların ölmesinin hem çiftçimize hem de ülke ekonomisine büyük zararı var. İlimizde buzağı ölümlerinin tespit edilebilen oranı yüzde 30 gözüktüğü halde bu oran tespit edilememiş olanlarla yüzde 50 üzerinde” dedi.


Baş, İl Genel Meclisinin, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yapması gerektiğini söyledi.




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