Isparta'da cami temizlikleri

Isparta Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından şehirde bulunan camilerin bahçeleri, şadırvanları, cami halıları ile iç temizlikleri yapılıyor. Camiler son olarak gülsuyu ile dezenfekte ediliyor.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın talimatı ile cami temizliklerine devam ettiklerini belirten Temizlik İşleri Müdürü Halil Gülderen, “Başkanımızın talimatlarıyla Isparta ilinde bulunan öncelikle merkez camilerimiz olmak üzere tüm camilerimizin iç halıların temizliği, gülsuyu ile dezenfekte edilmesi, cami bahçesinde bulunan şadırvanların temizliği, görevlisi olmayan tuvaletlerin temizliğini yapmaktayız. İbadethanelerimiz bizler için kutsal mekanlardır, buralar bizim kalbimizdir. Yaşanabilir şehrimizde buraların temizliğinin ve halkımızın huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapmaları için elimizden gelen çalışmayı gerçekleştirmekteyiz” dedi.