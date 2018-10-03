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Isparta'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, 1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl Müftüsü Bayram Şahin ve din görevlilerini ağırladı.


Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin ve din görevlilerinin haftasını kutlayan Vali Şehmus Günaydın hafta dolayısıyla yapılan etkinlikler hakkında bilgi aldı. Vali Günaydın, “Camilerimiz hem ibadet yerimiz olmuş hem de ilim merkezleri olarak görev yapmışlardır. Hayatımızda böylesine önemli bir yere sahip olan camilerimiz tüm Müslümanların buluşma yeridir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde camilerimizle ilgili çalışmalar en iyi şekilde gerçekleştirilmektedir” dedi.


Vali Günaydın ayrıca, din görevlilerinin cami içindeki görevlerinin yanı sıra özellikle çalıştıkları bölgede vatandaşların taleplerini dinleyerek onlara her konuda yardımcı olduklarını söyledi.


Günaydın'a teşekkür eden İl Müftüsü Bayram Şahin ise din görevlilerinin her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu belirterek hafta dolayısıyla il genelinde yapılacak ziyaret, konferans, eğitim ve kültürel programlara tüm vatandaşları beklediklerini söyledi.

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