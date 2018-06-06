Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 08:23

Isparta’da çilek yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Isparta-Eğirdir Karayolu’nda Antalya’dan Konya’ya çilek sevkiyatı yapan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, kazanın oluş anı kameralara yansıdı.

Isparta’da çilek yüklü tır devrildi: 1 yaralı

06 Haziran 2018 08:23


Isparta - Eğirdir Karayolu üzerinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında dorsesinde çilek yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazanın oluş anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.


İHA Muhabirinin edindiği bilgiye göre, kaza saat 05.00 sıralarında Isparta - Eğirdir Karayolu üzerindeki İl Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi.


İddiaya göre, Antalya’dan Konya’ya çilek sevkiyatı yaptığı belirtilen 33 LL 878 çekici, 33 LS 878 dorse plakalı Kerim A. (56) yönetimindeki tır, sürücünün dikkatsizliği neticesinde Isparta İl Jandarma Komutanlığı önünde devrilerek yan yattı. Kaza sonrasında yol ortasında kalan tır ve dorse nedeniyle trafik akışı tek şeritten verildi.


Talihsiz kazada tır sürücüsü Kerim A. Hafif şekilde yaralandı. Yaralı Kerim A. daha sonra Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede gerekli tedavisi tamamlanan yaralı sürücünün daha sonra taburcu edildiği öğrenildi.


Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç