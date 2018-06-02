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02 Haziran 2018 16:22

Isparta’da Çocuk ve Gençlerin Korunmasına yönelik uygulama

Isparta’da Çocuk ve Gençlerin Korunmasına yönelik yapılan uygulamada, 623 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

Isparta’da Çocuk ve Gençlerin Korunmasına yönelik uygulama

02 Haziran 2018 16:22


Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Koordinesinde Türkiye genelindeki 81 ilde Çocuk ve Gençlerin Korunması’na yönelik düzenlenen uygulama Isparta’da da gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı, Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle, Isparta’daki 88 okul çevresinde 623 şüpheli şahsın GBT kontrolünü yapan polis güçleri çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 2 şahsı yakaladı. Okul saatlerinde, internet kafe - oyun salonu - büfe ve umuma açık toplam 145 işyerinde de kontroller yapan emniyet güçlerinin, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığı bildirildi.


Öte yandan söz konusu uygulama kapsamında ayrıca, trafik yönünden 39’u servis aracı olmak üzere toplam 122 araç ve sürücünün de kontrol edildiği, denetimlerde herhangi suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi.




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